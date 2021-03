Futuro di Cristiano Ronaldo: deluso dalla Juve e prospettive incerte

Futuro di Cristiano Ronaldo, ecco gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante portoghese. Sappiamo bene quanto fin ora CR7 sia rimasto in silenzio dinanzi al vociferare sul suo futuro in maglia, non ci sono club disposti a pagare una somma di stipendio tanto elevata. Al momento discutiamo di un futuro incerto o del tutto da scrivere secondo molti, l’attaccante rimarrà a Torino? Per quanto avrà la possibilità di indossare la maglia bianconera? L’importanza del giocatore all’interno del team è sicuramente riconosciuta, ma le priorità della società sono cambiate, come sappiamo a causa della pandemia da Covid-19. CR7 non è soddisfatto di questa Juve, lo abbiamo notato anche dopo il silenzio post eliminazione dall Champions League con il Porto.

Futuro di Cristiano Ronaldo: cosa nasconde il silenzio del portoghese?

Un silenzio assordante quello di Cristiano Ronaldo, tra i social e la tv nessuna parola o post resi pubblici. Si pensa sia dovuto principalmente dall’addio della Juventus alla Champions League, a seguito della sconfitta con il Porto. Una mazzata per tutti. Secondo gli ultimi aggiornamenti Cristiano ha riportato alla Gazzetta dello Sport, quanto la la squadra non sia più all’altezza.

L’infelicità di CR7

Dichiara senza troppi giri di parole un pensiero che forse appartiene a molti: Ronaldo non è più felice in maglia bianconera. Nonostante ciò il giocatore è ben conscio che è molto difficile trovare una squadra pronta a garantirgli uno stipendio così alto. Quale sarà il suo prossimo passo? C’è poi la questione club che senza il fardello del suo ingaggio sarebbe più libera di operare su di un ampio mercato e di costruire senza ansie un progetto giovane.