Inter, Conte: “Abbiamo trovato equilibrio”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport ha parlato al termine del successo casalingo per 1-0 dell’Inter ai danni dell’Atalanta

“C’era una bella pressione dopo le vittorie delle rivali. Ma la pressione aumenterà ancora. E in più giocavamo contro l’Atalanta, è una squadra che prende punti a tutte le grandi. Ha battuto il Milan 3-0 qui a San Siro. Se non prepari bene la partita, rischi l’imbarcata.Sono tre punti importanti, tre punti importanti contro un’ottima squadra. Stacchiamo l’Atalanta per il discorso scudetto, andiamo a 13 punti e cominciano ad essere tanti. Per me l’Atalanta poteva ambire allo scudetto. E questo è merito loro“. “Abbiamo fatto un solo tiro? Sì ma abbiamo avuto occasioni clamorose, le due con Romelu. E le abbiamo sprecate. Ricordatevi che giocavamo contro il secondo miglior attacco della Serie A. Abbiamo trovato un giusto equilibrio. I giocatori ora riconoscono le diverse fasi della partita. Scegliamo noi dove aggredire. Siamo stati bravi a trovare l’equilibrio giusto. Se vuoi ambire a vincere, ci deve essere costanza. Sia in fase offensiva che difensiva. Oggi abbiamo concesso due occasioni su calcio da fermo al secondo miglior attacco. Noi abbiamo prodotto poco ma l’Atalanta ha prodotto meno di noi.Oggi bisogna fare un grande applauso a Lautaro. Gli ho chiesto un sacrificio maggiore perchè l’Atalanta giocava dalla parte di Vidal, e poi di Eriksen. E Lautaro Martinez si abbassava per coprire. Bisogna fargli un applauso. Sono tutti devoti alla causa”