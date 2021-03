Inter, Lukaku miglior giocatore di febbraio: è il primo nerazzurro a ricevere il premio

Il premio come miglior giocatore della Serie A del mese di febbraio 2021 va a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter. Ad annunciarlo è la Lega, il giocatore di origine belga riceverà il premio MVP lunedì 8 marzo, quando l’Inter ospiterà a San Siro l’Atalanta per la gara valida per la 26^ giornata di campionato.

Inter, Lukaku il primo nerazzurro a ricevere il premio

E’ la prima volta, nella stagione 2020/21, che questo premio viene assegnato ad un giocatore dell’Inter. Il belga ha ottenuto il premio grazie alla sua rilevante importanza nelle 4 gare di campionato disputate durante il mese, nelle quali ha fortemente contribuito alla vittoria della squadra. I dati che la Lega ha evidenziato per aggiudicare il premio a Romelu sono:

– ha fatto registrare gli Indici di Efficienza più alti in 3 partite su 4;

– una performance di Efficienza Tecnica del 97% (con un picco del 98% nel derby);

– sfiora addirittura il 99% in Efficienza Fisica e supera la soglia dello sprint (25 km/h) per ben 28 volte a partita;ottima proprietà di palleggio (K-Pass 96%), evidenziata dagli assist forniti per i compagni;

– le doti tattiche (K-Movement 95%) e la capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 93%) esaltano le incursioni dei compagni.

Un vero e proprio trascinatore questa stagione, dove ha messo a segno già 18 gol (5 assist), meglio di lui soltanto Cristiano Ronaldo che è in testa alla classifica dei marcatori.

Nei mesi precedenti, a partire dal mese di settembre, i premi, sono andati a: Gomez (Atalanta); Ibrahimovic (Milan); Cristiano Ronaldo (Juventus); Calhanoglu (Milan); Milinkivic-Savic (Lazio).