Inter, problemi a centrocampo: si ferma anche Eriksen

Brutta tegola per Antonio Conte. Il centrocampo dell’Inter, dopo la perdita di Arturo Vidal per intervento al ginocchio, vede fermarsi anche Christian Eriksen. L’allenatore dovrà gestire un nuovo infortunio a centrocampo in vista dei prossimi impegni.



Inter, per Eriksen allenamento in disparte

Il danese si è infortunato durante la sessione di allenamento di questa mattina, quando la squadra preparava la prossima partita di campionato. In seguito al presentarsi del problema, è stato sottoposto ad esami di routine, i quali hanno riscontrato una leggera infiammazione al ginocchio sinistro di Christian Eriksen. L’ex Tottenham non ha abbandonato il centro di allenamento, ma si è apprestato a svolgere una seduta di allenamento differenziata. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nella giornata di domani, sabato 13 marzo, giorno della vigilia della trasferta dei nerazzurri alla volta di Torino per giocare contro i granata.

Considerando che Eriksen ha continuato l’allenamento, seppur in modo differenziato, lascia pensare che le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni. Molto probabilmente Antonio Conte lascerà riposare il danese per il match contro la formazione di Davide Nicola. Per il match previsto all’Olimpico Grande di Torino il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione neanche Vidal. A centrocampo, insieme a Nicolò Barella e Brozovic, verrà inserito Gagliardini.