Inter, tampone per D’Ambrosio: controllo dopo la febbre, ansia in casa nerazzurra

Tampone per D’Ambrosio, secondo gli ultimi aggiornamenti sul difensore nerazzurro, dopo il malessere accusato nella giornata di domenica, l’attesa è ancora in corso. In base alle modalità della società nerazzurra i comunicati sono resi pubblici alla squadra solamente nel caso di concreta positività al Covid-19, per cui si spera in un ‘silenzio’. L’attesa si fa sicuramente sentire, particolarmente per il difensore Danilo D’Ambrosio. Ansia in casa Inter, cosa dobbiamo aspettarci? In giornata gli ultimi aggiornamenti.

Tampone per D’Ambrosio: cosa riporta il test molecolare?

Ansia in casa Inter, forse anche un pò di ‘depressione’ per D’Ambrosio a seguito del test molecolare. Quest’ultimo è eseguito dopo che domenica a Torino il giocatore accusa prima della partita un malessere, in aggiunta con qualche linea di febbre. I sintomi influenzali del giocatore hanno sicuramente allarmato la società, che ha immediatamente preso precauzioni. Danilo viene riportato subito a Milano su un auto privata e un primo test rapido aveva dato esito negativo. Quest’oggi si aspetta invece il risultato di quello molecolare, arriverà in giornata. Nessun allenamento in giornata per la squadra del tecnico Antonio Conte, che cede via libera. In caso di positività al Covid-19, per il difensore Danilo D’ambrosio scatterà in maniera immediata un nuovo isolamento fiduciario.