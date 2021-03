Inter, tutti negativi agli ultimi tamponi: i tre azzurri verso la Nazionale

L’ultimo giro di tamponi all’Inter ha dato ottimi risultati: nessun nuovo positivo. Dopo 10 giorni dal primo contagiato, Danilo D’Ambrosio, sembra scongiurato il pericolo di nuovi positivi tra giocatori e altri membri dello staff nerazzurro.

Inter, tutti negativi: Sensi, Bastoni e Barella verso la Nazionale

Dopo 6 contagi, di cui 4 giocatori e 2 dello staff, l’Inter sembra uscita dall’incubo Covid-19. Anche i tamponi effettuati ieri hanno scongiurato nuovi contagi, tutto sembra essere stato fermato in tempo dopo che Danilo D’Ambrosio ha mostrato i primi malesseri. Ma guai ad abbassare la guardia che all’Inter resta alta. La società non ha intenzione di scatenare un nuovo focolaio e di avere altri problemi in vista del rush finale di campionato. Intanto tutti continuano l’isolamento fiduciario, l’unico spostamento consentito a tutti coloro che appartengono allo staff della società nerazzurra e i giocatori, è il tragitto Casa-Centro Sportivo Appiano Gentile.

Sul fronte Nazionali, dopo le partenze degli stranieri di lunedì, oggi lasceranno Milano anche i nazionali azzurri: Barella, Bastoni e Sensi. I tre nerazzurri raggiungeranno Parma dove si uniranno alla Nazionale e almeno il primo dovrebbe giocare contro l’Irlanda del Nord, gara prevista per domani sera alle 20.45 al Tardini di Parma. La gara è valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar.