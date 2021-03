Inzaghi al Siviglia? Lotito sul rinnovo: “No comment”

Il rinnovo di Simone Inzaghi è sempre più un problema. Indiscrezioni lo vedono in diverse squadre italiane come Napoli e Juventus ma arrivano interessamenti anche dall’estero. Il quotidiano Il Messaggero ipotizza il futuro di Inzaghi al Siviglia. Lotito non si esprime al riguardo, anzi si limita a dire. “No comment”. Allenatore e presidente riusciranno a trovare un accordo o vedremo Inzaghi sulla panchina di una nuova squadra?

Inzaghi al Siviglia: indiscrezioni o c’è qualcosa in più?

Si allarga la cerchia delle squadre che fanno la corte a Inzaghi. Se fino a ieri gli interessi provenivano solo da squadre italiane, ora si aggiunge anche una pretendente spagnola: il Siviglia. Il Messaggero, infatti, parla di Inzaghi al Siviglia. La squadra andalusa, infatti, avrebbe un doppio interesse. Oltre all’allenatore vorrebbe portare a Siviglia anche Luis Alberto.

Il silenzio di Lotito sul rinnovo di Inzaghi

Le voci sulla partenza di Inzaghi dilagano e non trovano una smentita nemmeno da Lotito. Il presidente biancoceleste, infatti, sul rinnovo dell’allenatore ha semplicemente dichiarato: “No comment“. Risposte concise anche sulle dichiarazioni del padre di Simone Inzaghi, Giancarlo Inzaghi. Quest’ultimo in un’intervista ha parlato della possibilità di Inzaghi al Napoli. Lotito ha risposto dicendo: “Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli“. Il rinnovo si complica ed è difficile trovare un’intesa in tempi brevi. Inzaghi vorrebbe un aumento in termini economici, di più dei 7,5 milioni proposti a febbraio. Per ora Inzaghi pensa esclusivamente alla Lazio, nulla, però, è da escludere.