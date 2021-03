Simone Inzaghi al Napoli? Le parole del papà dell’allenatore

Il futuro di Simone Inzaghi è incerto. Il contratto è in scadenza ma tra Lotito e l’allenatore non si è ancora trovato un accordo. In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli Giancarlo, padre di Simone, non ha chiuso le porte all’idea di Inzaghi allenatore del Napoli dichiarando: “Napoli è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita“. Inzaghi senior, inoltre, commenta i due presidenti, Lotito e De Laurentiis, ed elogia Pippo per la vittoria contro la Juventus.

Inzaghi Napoli: le dichiarazioni del padre Giancarlo

Nell’intervista Giancarlo Inzaghi afferma di ammirare la città e la squadra partenopea, facendo trapelare la possibilità che il futuro del figlio Simone possa essere proprio al Napoli. Inzaghi padre parla anche del presidente azzurro affermando: “De Laurentiis stima Simone e questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Il Napoli è una squadra molto forte. Anche la Lazio ha giocatori importanti, magari meno del Napoli“. Non risparmia commenti nemmeno sul presidente della Lazio: “Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi… Ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà”. Con l’ipotetico arrivo di Inzaghi al Napoli, Giancarlo potrebbe avere entrambi i figli in Campania e commenta la vittoria del Benevento. Ha infatti, affermato: “Pippo ha trasmesso alla squadra impegno, volontà e grinta. La vittoria del Benevento sul campo della Juventus è un premio al lavoro. Ė stata un’impresa che ricorderemo nei prossimi trent’anni. I ragazzi sono stati eccezionali, Pippo lo sa“.

Se Inzaghi va al Napoli quali sono le scelte di Lotito?

Il rinnovo del contratto di Inzaghi è sospeso. Una prima offerta di un triennale da 7,5 milioni netti non convince l’allenatore che aspetterà fino alla metà di aprile, poi si guarderà intorno. C’è la possibilità di Inzaghi al Napoli ma anche Fiorentina e Juventus potrebbero farsi avanti. Lotito pensa ai sostituti tra i papabili Gotti dell’Udinese e Mihajlovic.