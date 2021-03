Juventus-Lazio, forfait dell’ultimo minuto: tante le sorprese per Pirlo

Un big match con tanti dubbi per Andrea Pirlo, condito dall’idea di alcuni rientri che lo stesso allenatore aveva annunciato ieri. La lista dei convocati contro la Lazio è stata diramata e mostra tutti i forfait che ha ricevuto l’allenatore bianconero per la sfida contro la formazione di Simone Inzaghi, prevista per questa sera, ore 20,45, all’Allianz Stadium.

Juventus-Lazio, i convocati

A poche ore dalla sfida contro la Lazio, la società bianconera ha diramato la lista dei convocati per la gara. Paulo Dybala non ci sarà, l’attaccante argentino non è pronto neanche contro i biancocelesti. Era stato annunciato il recupero di De Ligt, l’olandese non risulta convocato, non sarà sul campo. Stesso discorso per il capitano, Giorgio Chiellini, ancora qualche giorno di stop per il difensore prima del rientro. Non solo assenze, per Andrea Pirlo anche qualche ritorno, primi su tutti Cuadrado e Arthur. I due giocatori hanno recuperato e questa sera potrebbero iniziare a prendere minuti nelle gambe. Ritorno anche di Leonardo Bonucci, il suo rientro era stato annunciato e non ha lasciato sorprese. Secondo indiscrezioni riportare sul Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo dovrebbe rifiatare un po’, nonostante la convocazione, il portoghese dovrebbe partire dalla panchina. Ecco la lista completa.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Alex Sandro, Danilo, Demiral, Bonucci, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, De Marino

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata e Akè