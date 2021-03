Juventus-Lazio i precedenti: ecco come sono terminate le ultime sfide in Serie A

Juventus-Lazio è il big match della 25^giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate ben 153 volte in Serie A. La Juventus ha vinto in 82 occasioni, mentre sono 37 i pareggi e 34 i successi dei biancocelesti. Nelle ultime stagioni la Lazio è diventata la bestia nera della Juventus. La squadra di Inzaghi ha infatti sconfitto i bianconeri nelle finali di Supercoppa Italiana del 2017 e del 2019. In campionato invece, la Lazio ha battuto nettamente la Juventus di Sarri per 3-1, sempre nel mese di dicembre 2019. Nella gara di andata di questa stagione disputata lo scorso 7 novembre, la Lazio è riuscita a fermare la Juventus sull’1-1 con la rete di Caicedo al 95esimo miinuto.

I precedenti di Juventus-Lazio nelle ultime sfide in Serie A

Juventus e Lazio si sono incontrate 76 volte a Torino. La Lazio ha vinto 10 volte, a fronte di 18 pareggi e 48 successi per i bianconeri. La Juventus ha prevalso negli ultimi 10 incontri in Serie A giocati all’Allianz Stadium. Nella scorsa stagione i bianconeri hanno riscattato le sconfitte rimediate in Supercoppa Italiana e all’Olimpico, vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. L’ultima vittoria dei biancocelesti risale alla stagione 2017-2018, quando le due reti di Immobile ribaltarono il gol del momentaneo vantaggio di Douglas Costa.