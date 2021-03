Juventus, non c’è futuro per Dybala: PSG e Barcellona si fanno avanti

Non c’è futuro per Paulo Dybala alla Juventus. Il giocatore sembra lontano dalla società e vicino all’addio, già a fine stagione. A confermare il futuro incerto è il dirigente bianconero Pavel Nedved. Se a Torino dovessero restare sia Andrea Pirlo che Cristiano Ronaldo, spazio per l’argentino non ci sarebbe. Ovviamente tutto dipende anche dal futuro dei due, anche per loro ancora in bilico.

Juventus, su Dybala il PSG e il Barça

In un’intervista a DAZN, parlando di Dybala, Nedved ha affermato: “Paulo ci è mancato, ci avrebbe garantito varianti offensive e gol. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato”. Mentre la Juventus non riesce a trovare lo spazio giusto per un attaccante come Dybala, che ha dato tanto alla squadra, diversi club europei hanno intenzione di offrirgliene. Due società importanti hanno intenzione di portare la Joya nel proprio organico, si tratta del Paris Saint Germain e del Barcellona. Spagna o Francia per l’argentino? Non è ancora sicuro, è importante capire come piazzare il giocatore. La società bianconera avrebbe intenzione di gestire uno scambio con il Barcellona, lasciando partire Dybala e facendo arrivare a Torino il francese Antoine Griezmann. Sul versante PSG, l’intenzione è quella di scambiare Dybala con Mauro Icardi.