Juventus, Ramos saluta il Real: i bianconeri si fanno avanti

Il prossimo calciomercato si prospetta più che rovente. I giocatori in scadenza e quelli che diranno addio alle loro squadre storiche, sono tanti. L’ultimo ad inserirsi nella lista è Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid potrebbe non chiudere la carriera con i Blancos, ma andare via e ricominciare da capo. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna danno il giocatore vicino alla Juventus.

Juventus, idea Ramos

A Madrid è in atto una vera e propria rivoluzione, necessaria per ritornare a brillare tra i migliori club d’Europa. La società spagnola ha intenzione di dire addio a numerosi giocatori che hanno fatto grande il Real negli anni passati. Sergio Ramos è solo uno dei giocatori che dirà addio alle Merengues Intanto, le altre squadre non stanno a guardare, si fanno già avanti per sondare il terreno e aggiudicarsi stelle del calcio per la prossima stagione. Secondo Don Balon la Juventus sarebbe interessata al difensore spagnolo, 34 anni. per la prossima stagione. Ramos andrebbe a ritrovare Cristiano Ronaldo, suo storico compagno a Madrid. Con l’addio vicino di Giorgio Chiellini, la società bianconera cerca un sostituto che possa fare da leader negli spogliatoi e Ramos sembra l’uomo giusto. Il giocatore spagnolo, con un valore di mercato di 14 milioni di euro, si trova al 651° posto tra i giocatori più preziosi a livello mondiale.