La Tirreno-Adriatico, programma, orario e info diretta tv

La Tirreno-Adriatico è una corsa suddivisa in sette tappe in programma a partire dal mercoledì 10 marzo e fino a martedì 16 marzo. L’evento giunge all’edizione numero 56 e attraverserà ben cinque regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche per complessivi 1109,1 chilometri.

Questo il calendario completo delle tappe con relativo orario di inizio e fine:Prima tappa – Mercoledì 10 marzo: Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (156 km); Orario: 12.30-16.00

Seconda tappa – Giovedì 11 marzo: Camaiore-Chiusdino (202 km); Orario: 11.05-16.00

Terza tappa – Venerdì 12 marzo: Monticiano-Gualdo Tadino (219 km); Orario: 11.00-16.00

Quarta tappa – Sabato 13 marzo: Terni-Prati di Tivo (148 km); Orario: 12.00-16.15

Quinta tappa – Domenica 14 marzo: Castellato-Castelfidardo (205 km); Orario: 11.20-16.15

Sesta tappa – Lunedì 15 marzo: Castelraimondo-Lido di Fermo (169 km); Orario: 12.15-16.00



Settima tappa – Martedì 16 marzo: San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (10,1 km) Cronometro individuale; Orario: 13.20-16.15

Tirreno-Adriatico, dove vedere la corsa ciclistica

Per gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire la corsa a tappe in diretta tv? La risposta è si. Infatti, la manifestazione ciclistica verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 13.15 e su Rai 2 a partire dalle ore 15.15. L’evento sarà trasmesso anche su Eurosport 2 a partire dalle ore 13.30. In quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere mercoledì 10 marzo per gustarsi tutte le emozioni di una corsa che si preannuncia avvincente.