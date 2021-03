Lazio, Inzaghi: “Bisogna subito voltare pagina”

La Lazio dopo due pesanti ko, prima contro il Bayern Monaco in Champions League e poi contro il Bologna in campionato, riparte con le idee chiare già per la prossima sfida. La 25^ giornata di Serie A è un turno infrasettimanale e vede Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi impegnati nell’anticipo all’Olimpico di Roma, domani pomeriggio alle 18,30, contro il Torino.

Lazio, Inzaghi: “Voltiamo subito pagina”

L’allenatore della squadra capitolina non ha voglia di rimuginare sulle sconfitte subite nelle precedenti gare, ma guardare avanti e riprendere la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League e provare a battere i tedeschi in Champions. Inzaghi ha dichiarato: “I ragazzi li rivedrò solo oggi dopo Bologna, la partita con il Torino la prepareremo nel migliore dei modi sapendo che con il Covid-19 tutte le gare sono ravvicinate e le incertezze sono dietro l’angolo. Ma cercheremo di voltare pagina dopo Bologna: avevamo fatto tanto in questi mesi per rimanere in scia, faremo di tutto per restarci”. Queste le parole del tecnico biancoceleste a Lazio Style Radio nella mattinata di oggi. Il tecnico è preoccupato per la sfida che potrebbe essere rinviata a causa dei contagi di Coronavirus tra i granata. A Torino, a causa di numerosi casi, si parla di vero e proprio focolaio Covid.