Mercato, i Friedkin voglio fare una grande squadra: a Roma idea Icardi e Lacazette

La Roma a fine stagione continuerà la rivoluzione dei Friedkin, non solo nello staff della società, anche tra l’organico dei giocatori. Molto probabilmente Edin Dzeko dirà addio ai giallorossi e la società si sta già muovendo per correre ai ripari. Due novità interessanti nella fase offensiva della squadra capitolina: Mauro Icardi e Alexandre Lacazette.

Roma, idea Icardi e Lacazette

I Friedkin hanno le idee chiare: fare grande la Roma e, per come si stanno muovendo, confermano le loro intenzioni. Le ultime notizie riguardano il prossimo mercato, con l’addio a Dzeko si dovrà riempire l’attacco con un giocatore che dia valore alla squadra. L’idea attuale è quella di Mauro Icardi. L’argentino al momento è in forza al Paris Saint Germain. Non solo l’ex capitano dell’Inter, sul taccuino del dg c’è anche quello di Alexandre Lacazette. Il francese, 29 anni, dirà addio all’Arsenal e la Roma è intenzionata a portare in Italia uno dei migliori giocatori francesi. Tiago Pinto sta lavorando per trattenere giocatori di calibro già presenti, come Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. ma per restare competitivi e raggiungere grandi obiettivi è necessario rinforzare la rosa con nuovi giocatori di spessore. Le due novità farebbero al caso giusto della nuova formazione dei giallorossi, anche perché i progetti della Roma sono molto ambiziosi e sarà quasi impossibile rifiutare le offerte.