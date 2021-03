Milan-Napoli, rabbia Hernandez su Instagram contro l’arbitro: i rischi del giocatore

La partita Milan-Napoli ha generato numerose polemiche, ma soprattutto tanta rabbia da parte dei giocatori rossoneri. Non solo Gigio Donnarumma, quando a fine match si è scagliato contro la panchina degli azzurri, si è aggiunto anche Theo Hernandez sui social.

Milan-Napoli, i rischi di Hernandez per il post su Instagram

Theo Hernandez in seguito ad un fallo subito in area di rigore, ha chiesto l’intervento dell’arbitro, il quale, una volta consultato il VAR, decide di non concedere il rigore al Milan. Inizia la rabbia della formazione di Stefano Pioli, soprattutto da parte del difensore francese. Passano pochi istanti e il giocatore fa un’entrata pericolosa su Victor Osimhen. Tutta la panchina azzurra chiede il cartellino rosso per l’ex Real Madrid, ma l’arbitro mostra soltanto il giallo al giocatore. A fine gara, evidentemente, non avendo digerito bene la situazione creatasi sul campo del Meazza, Theo Hernandez ha pubblicato una storia su Instagram.

La storia del difensore ritrae la foto dell’arbitro di gara F. Pasqua e aggiunge emoticon per niente favorevoli e simpatiche nei suoi confronti. Passano pochi minuti e la storia scompare. Purtroppo nel mondo dei social nulla passa inosservato, soprattutto ai fan più accaniti. Nonostante l’azione di Theo sia stata cancellata dallo stesso, potrebbe comunque essere punito. La disciplinare potrebbe prendere in considerazione l’atto del giocatore e prendere provvedimenti. Per lui potrebbe arrivare una squalifica.