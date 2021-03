Mondiali 2022, dove vedere Armenia-Romania: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Domani sera, alle ore 18, al “Republican Stadium” di Yerevan l’Armenia del C.T Joaquin Caparros ospiterà la Romania del C.T Mirel Radoi, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Armenia-Romania in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Armenia dopo le prime due giornate è a punteggio pieno con 6 punti in compagnia della Germania ed è reduce dalle 2 vittorie contro Liechtenstein (0-1) e Islanda (2-0). La Romania, invece, ha 3 punti dopo la vittoria contro la Macedonia (3-2) e la sconfitta contro la Germania (0-1).

Armenia-Romania sarà diretta dal portoghese Vitor Melo Pereira, coaudiuvato dai lettoni Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikos. Il quarto uomo sarà il lettono Vitalijs Spasjonnikovs.

Dove vedere Armenia-Romania in tv e streaming

Il match Armenia-Romania, valevole per la 3.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Qatar 2022, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa dal Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset.

I precedenti tra Armenia e Romania sono 5 con 4 vittorie in favore della nazionale romena ed 1 solo pareggio.