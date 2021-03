Mondiali 2022, dove vedere Belgio-Galles: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 20.45, al “Den Dreef” di Leuven, il Belgio del C.T Roberto Martinez ospiterà il Galles del C.T Ryan Giggs, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Belgio-Galles in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Le “furie rosse” sono reduci da 3 vittorie ed 1 solo pareggio negli ultimi 4 match disputati e nell’ultima gata ha battuto la Danimarca. Il Galles, invece, viene da 2 vittorie e 2 pareggi e nell’ultimo match ha battuto la Finlandia. Queste due squadre si sono già affrontante nelle qualificazioni per Euro 2016 dove il Galles ha raccolto 4 punti e poi ha battuto il Belgio nei quarti di finale. Per accedere ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar dal 18 novembre al 18 dicembre del 2022, si qualificano le vincenti dei gironi. Per quanto riguarda le seconde classificate ci saranno i Play-Off.

Belgio-Galles sarà diretta dall’olandese Johannes Reijgwart, coaudiuvato dai turchi Bahattin Duran e Tarik Ongun. Il quarto uomo sarà il turco Abdulkadir Bitigen.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-GALLES

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireled, Denayer; Vertonghen; Hazard, Tielemans, Dendoncker, Chadli; De Bruyne, Lukebakio Mertens. C.T: Martinez.

GALLES (3-4-3): Ward; Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Ampadu, Morrell, Norrington-Davies; James, Wilson. Bale. C.T: Giggs.

Dove vedere Belgio-Galles in tv e streaming

Il match Belgio-Galles, valevole per la 1.a giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra “diavoli rossi” e “dragoni” sono 13 con un bilancio in perfetta parità: infatti 5 vittorie a testa e 3 pareggi.