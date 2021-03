Mondiali 2022, dove vedere Kazakistan-Francia: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio, alle ore 15, all’ “Astana Arena” il Kazakistan del C.T Michal Bilek ospiterà la Francia del C.T Didier Deschamps, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Kazakistan-Francia in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il Kazakistan fa l’esordio in questo percorso di qualificazione in quanto nel turno precedente ha osservato il turno di riposo. La Francia, invece, ha esordito pareggiando allo “Stade de France” contro l’Ucraina (1-1). Nello stesso girone è in programma Ucraina-Finlandia, match che si giocherà alle ore 20.45 a Kyev.

Kazakistan-Francia sarà diretta dal turco Orhan Erdemir, coaudiuvato dai bielorussi Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko. Il quarto uomo sarà il bielorusso Viktor Shimusik.

PROBABILI FORMAZIONI KAZAKISTAN-FRANCIA

Kazakistan (3-5-2): Pokatilov; Marochkin, Logvinenko, Alip, Vorogovskiy, Abiken, Erlanov, Tagybergen, Dosmagambetov; Aimbetov, Shchetkin. C.T: Bilek.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Kanté, Pogba; Dembelé, Griezmann, Mbappé, Giroud. C.T: Deschamps.

Dove vedere Kazakistan-Francia in tv e streaming

Il match Kazakistan-Francia, valevole per la 2.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

Quello dell'”Astana Arena” sarà il primo confronto ufficiale tra queste due nazionali.