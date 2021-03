Mondiali 2022, dove vedere Norvegia-Turchia: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio, alle ore 18, sul neutro de “La Rosaleda” di Malaga la Norvegia del C.T Leif Gunnar Smerud ospiterà la Turchia del C.T Senol Gunes, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo G delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Norvegia-Turchia in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La nazionale norvegese ha conquistato i primi 3 punti dopo il successo esterno per 0-3 contro Gibilterra e nel prossimo turno affronterà in trasferta il Montenegro. La Turchia, invece, è reduce dal bel successo per 4-2 contro l’Olanda ed ha conquistato i 3 punti nel primo match di qualificazione e nel prossimo turno se la vedrà in casa contro la Lettonia.

Norvegia-Turchia sarà diretta dall’islandese Gylfi Thor Orrason, coaudiuvato dagli spagnoli Teodoro Sobrino e Raul Cabañero. Il quarto uomo sarà lo spagnolo José Luis Munuera.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA-TURCHIA



Norvegia (4-4-2): Jarstein; Linnes, Ajer, Strandberg, Alessami; Odegaard, Fossum, Midtsjo, Elyounoussi; King, Haaland. C.T: Smerud.

Turchia (4-5-1): Gunok; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Yazici, Turfan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Tosun. C.T: Gunes.

Dove vedere Norvegia-Turchia in tv e streaming

Il match Norvegia-Turchia, valevole per la 1.a giornata del Gruppo G delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra la nazionale norvegese e quella turca sono 10 con un bilancio leggermente favorevole alla Turchia con 4 vittorie, mentre sono 3 sia le vittorie della Norvegia che i pareggi.