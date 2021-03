Mondiali 2022, dove vedere Spagna-Kosovo: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera, alle ore 20.45, all’ “Estadio La Cartuja” di Siviglia, la Spagna del C.T Luis Enrique ospiterà il Kosovo del C.T Bernard Challandes, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Spagna-Kosovo in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle prime due giornate delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La Spagna dopo le prime due giornate di queste qualificazioni ha ottenuto 4 punti pareggiando 1-1 contro la Grecia e vincendo 1-2 in trasferta contro la Georgia. Il Kosovo, invece, ha riposato nella prima giornata e nel turno precedente ha perso contro la Svezia (0-3).

Spagna-Kosovo sarà diretta dal danese Jakob Kehlet, coaudiuvato dai connazionali Lars Hummelgaard e Heine Sorensen. Il quarto uomo sarà il danese Jens Maae.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-KOSOVO

Spagna (4-3-3): Simon; Jordi Alba, Sergio Ramos, Eric Garcia, Gayà; Pedri, Rodri, Thiago Alcantara, Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. C.T: Luis Enrique

Kosovo (4-5-1): Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Rashica, Celina, Halimi, Kryeziu, Zeneli; Muriqi. C.T: Challandes.

Dove vedere Spagna-Kosovo in tv e streaming

Il match Spagna-Kosovo, valevole per la 3.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

Quello dell’ “Estadio La Cartuja” di Siviglia sarà il primo confronto ufficiali tra queste due nazionali.