MotoGP 2021: tutti gli appuntamenti e dove seguire il Motomondiale

Scaldate i motori! Domenica 28 marzo al via il Motomondiale 2021 con il Gran Premio della stagione in Qatar. Quest’anno la MotoGp 2021 ritorna con una serie di novità, a partire dal calendario conosciuto dagli amanti delle due ruote. Dopo la prima gara dell’anno nei circuiti di Losail in Qatar, il mondiale proseguirà negli Emirati, anziché spostarsi in America, per un secondo Gran Premio. Al via quest’anno non ci sarà Marc Marquez, ancora a riposo dopo l’infortunio subito all’inizio della stagione 2020, si pensa ad un’entrata del campione spagnolo sui circuiti del Portogallo nel mese di Aprile.

MotoGp 2021, dove vedere le gare del Motomondiale in diretta tv e streaming

Potrete seguire tutte le gare di MotoGp 2021 in diretta TV e live streaming su Sky e Dazn. Tutti i 19 weekend di gara dal GP inaugurale del Qatar (26/28 marzo 2021) all’ultimo GP a Valencia (12/14 novembre 2021) saranno trasmessi dall’emittente satellitare di Sky Sport MotoGp HD (canale 108 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Su Sky l’inarrestabile Guido Meda e l’ex pilota Mauro Sanchini commenteranno le gesta di Rossi e rivali, mentre per Moto2 e Moto3 ci sarà la coppia formata da ROsario Triolo e Mattia Pasini.

Anche Dazn seguirà passo passo tutti i momenti della nuova ed emozionate stagione: prove libere, qualifiche e gare di tutte le classi, live e on demand. I commentatori della scuderia Dazn saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri per la MotoGp, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo racconteranno le classi della Moto2 e Moto3. Guarda la MotoGP live su DAZN,. Attiva Ora.

Infine, Motomondiale 2021 verrà trasmesso anche in diretta tv in chiaro dall’emittente TV8: la maggior parte delle gare sarà in differita ma in qualche occasione, a seconda della programmazione, si potrà anche vedere la diretta tv in chiaro della MotoGp.

Calendario MotoGp 2021: le gare in programma nella nuova stagione

28 marzo 2021: GP Qatar- Losail

28 marzo 2021: GP Doha- Losail

14 aprile 2021: GP Portogallo- Portimao

2 maggio 2021: GP Spagna- Jerez

16 maggio 2021: GP Francia- Le Mans

30 maggio 2021: GP Italia- Mugello

6 giugno 2021: GP Catalunya- Barcellona

20 giugno 2021: GP Germania- Sachsenring

27 giugno 2021: GP Olanda- Assen

11 luglio 2021: GP Finlandia- KymiRing

15 agosto 2021: Gp Austria- Red Bull Ring

29 agosto 2021: GP Gran Bretagna- Silverstone

12 settembre 2021: GP Aragon- Aragon

19 settembre 2021: GP San Marino- Misano

3 ottobre 2021: GP Giappone- Motegi

10 ottobre 2021: GP Thailandia- Chang International Circuit

24 ottobre 2021: GP Australia- Philip Island

31 ottobre 2021: GP Malesia- Sepang

14 novembre 2021: GP Valencia- Ricardo Tormo