NBA, i Suns superano in classifica i Lakers

Nella notte di oggi abbiamo assistito a 10 importanti partite della stagione del NBA 2010/2021. Al primo posto tra le notizie più importanti, abbiamo la vittoria dei Phoenix Suns contro i Los Angeles Lakers. I Sun raggiungono il secondo posto nella Western Conference. Ma altre importanti vittorie anche per Indiana, Boston, Dallas, Philadelphia e Brooklin. I Phoenix Suns hanno approfittato dell’assenza di LeBron James e Anthony Davis portando a casa un buon 111-94. La vittoria è stata decisiva grazie ai 26 punti a testa di Devin Booker e Deandre Ayton che hanno saputo così gestire i 12 punti con cui avevano iniziato l’ultimo quarto e non hanno lasciato scampo agli avversari, mai rientrati nelle 7 lunghezze di svantaggio. Sono stati decisivi anche i 13 assist di Chris Paul. Il playmaker dei Suns è il sesto giocatore nella storia del NBA a raggiungere i 10000 assist. Ricordiamo nella storia degli assist John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson e Magic Johnson. Chris Paul ha raggiunto l’obiettivo grazie a un alley-oop per Ayton nel corso del terzo quarto. Partita importante anche per CP3 che ha fatto la prima prima tripla doppia stagionale da 11 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Una partita giocata al massimo che ha portato la 17esima vittoria per i Phoenix su 19 partite giocate.