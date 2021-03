Paolo Ziliani durissimo contro Ronaldo con una serie di tweet: “Finalmente è stato decisivo su una….”

Ieri sera la Juventus è stata eliminata per il secondo anno consecutivo dalla Champions League e uno dei peggiori in campo è stato Cristiano Ronaldo, proprio il giocatore che doveva trascinare i compagni, invece il portoghese è stato l’ombra di se stesso con l’aggravante di essersi alzato in barriera nella punizione decisiva segnata dal Porto che ha sancito di fatto l’eliminazione bianconera.

Nel dopo partita molti tifosi hanno criticato CR 7 per l’opaca prestazione, ma molto duro è stato il giornalista Paolo Ziliani sempre molto critico contro la squadra piemontese che non l’ha risparmiato con una serie di tweet molto duri e allo stesso tempo ironici, a partire dal fatto che aveva acquistato l’asso lusitano per vincere la Champions League e che invece è sempre stato eliminato molto presto, sul suo errore in barriera costato la rete dell’eliminazione, del suicidio sportivo averlo comprato pompato dai media italiani e infine una foto dove lo si vede in mutande.

Ovviamente questa eliminazione susciterà molto interrogativi in casa bianconere e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2020, molto probabilmente Ronaldo a fine stagione sarà destinato a partire visto anche i costi elevatissimi dell’ingaggio che il club difficilmente potrà sostenere anche per i mancati introiti di questa stagione per l’emergenza Coronavirus.

Paolo Ziliani, i suoi tweet contro Ronaldo

Un anno a eccitarsi perchè #Ronaldo va all'inseguimento del record di gol di #Pelè, poi – in un tragico déjà-vu di #Lione e #Ajax – nell'unico match che conta, col #Porto, i soli all'altezza sono #Cuadrado e #Chiesa. (E #Conceiçao con un uomo in meno si mangia #Pirlo).#JuvePorto — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 9, 2021

La #Juventus, che aveva preso #Ronaldo (4 Champions vinte negli ultimi 5 anni al #Real) per vincere la #Champions, è riuscita a fargli scomparire non solo la Coppa, ma anche finali, semifinali e (due volte su tre) quarti di finale. Per il resto tutto bene.#JuvePorto — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 9, 2021

Nessuno l’ha ancora detto e non è giusto: finalmente #Ronaldo è stato decisivo su una punizione.#Juventus pic.twitter.com/usiUWeer86 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 10, 2021

#Ronaldo fa chiarezza: “Il mio salto con giravolta sulla punizione del #Porto? Facevo le prove per il prossimo SIUUUUU in campionato”. pic.twitter.com/iqIygT3AmA — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 10, 2021