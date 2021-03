Portogallo: gol annullato a CR7, l’arbitro: “Sono imbarazzato”

Nella seconda giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha trovato solamente un pareggio a Belgrado contro la Serbia. I portoghesi hanno però molto da recriminare, dato che l’arbitro olandese Danny Makkelie non ha convalidato un gol solare proprio a Cristiano Ronaldo. Rete che avrebbe dato la vittoria ai lusitani. Nonostante la palla avesse varcato la linea, il direttore di gara non ha convalidato la rete. Il CT del Portogallo Fernando Santos, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questo sfortunato episodio all’emittente portoghese, RTP:

“Abbiamo segnato un gol che non è stato convalidato quando il pallone era già entrato. In una partita di questo livello, non è possibile. Ero con lui negli spogliatoi e l’arbitro mi ha chiesto scusa e mi ha detto che era imbarazzato“.

GOAL LINE TECHNOLOGY – “Makkelie mi aveva detto in campo che avrebbe rivisto le immagini e che se fosse stato il caso mi avrebbe chiamato per chiedere scusa, e così è stato. Gli ho detto che non c’era il Var o la Goal Line Technology ma la palla era a mezzo metro dentro la porta. Gli arbitri sono umani e commettono errori, ma il Var esiste proprio per evitarlo”.