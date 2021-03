Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Inghilterra-Polonia: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 al Wembley Stadium di Londra, si disputerà il match Inghilterra-Polonia, valevole per la terza giornata (gruppo I) delle qualificazioni ai Mondiali 2022; nei primi due turni gli inglesi hanno vinto contro San Marino (5-0 in casa) ed Albania (2-0 in trasferta), mentre i polacchi dopo aver pareggiato a Budapest contro l’Ungheria per 3-3, ha sconfitto a domicilio Andorra per 3-0 con il solito Lewandowski, grande protagonista autore di tre reti, ma che oggi non sarà della gara per un infortunio (leggera lesione dei legamenti esterni della rotula).

I precedenti sono diciannove con l’Inghilterra nettamente avanti per 11-1 e sette pareggi; l’ultima sfida risale al 15 ottobre 2013 quando in un match di qualificazione ai Mondiali 2014, la Nazionale dei Tre Leoni si impose a Wembley per 2-0 grazie alle reti di Rooney e Gerrard. L’arbitro della gara sarà l’olandese Björn Kuipers, coadiuvato dagli assistenti Rogier Honig ed Erwin Zeinstra, quarto uomo Allard Lindhout.

Inghilterra-Polonia, probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; Trippier, Maguire, Stones, Walker; Bellingham, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Piatkowski, Glik, Rybus; Jozwiak, Krychowiak, Kozlowski; Zielinski; Milik, Piatek All.: Paulo Sousa

Dove vedere Inghilterra-Polonia in tv e streaming

Il match Inghilterra-Polonia non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali.