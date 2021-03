Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Romania-Germania: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 alla National Arena di Bucarest, si disputerà il match Romania-Germania, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022 (prima giornata gruppo J). Nel turno inaugurale i rumeni hanno sconfitto per 3-2 la Macedonia del Nord, mentre i tedeschi hanno vinto 3-0 sull’Islanda. Incontro molto importante tra le due Nazionali che sulla carta sono le favorite per giocarsi il primo posto con i teutonici logici favoriti per la vittoria del raggruppamento dove fanno parte anche Armenia e Liechtenstein.

I precedenti tra le due squadre sono 13 con la Germania in vantaggio per 8-2 e tre pareggi; l’ultima sfida risale al 12 settembre 2007 quando in un’amichevole giocata a Colonia, i tedeschi si imposero in rimonta per 3-1. L‘arbitro della gara sarà il francese Clement Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, quarto uomo Jérôme Brisard.

Romania-Germania, probabili formazioni

ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Popescu, Chiriches, Burca, Bancu; Marin, Stanciu; Man, Tanase, Mihaila; Keseru. CT. Radoi.

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Ginter, Emre Can; Goretzka, Kimmich, Gundogan; Sané, Werner, Gnabry. Dove vedere Romania-Germania in tv e streaming Il match Romania-Germania non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle nazionali.