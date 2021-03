Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Serbia-Portogallo: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, si disputerà il match Serbia-Portogallo, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2020 (seconda giornata gruppo A). Nel primo turno giocato mercoledì scorso i padroni i serbi hanno vinto contro l’Irlanda per 3-2 con la rete di Vlahovic e la doppietta di Mitrovic, mentre i lusitani hanno sconfitto all’Allianz Stadium 1-0 l’Azerbaigian grazie all’autorete di Medvedev; ricordiamo che l’ultima squadra del raggruppamento è il Lussemburgo.

Sono sei i precedenti tra le due Nazionali che vede il Portogallo imbattuto (tre successi e tre pareggi); l’ultima sfida disputata risale al 7 settembre 2019 quando Ronaldo e compagni si imposero per 4-2 a Belgrado nelle qualificazioni a Euro 2020; l’arbitro del match sarà l’olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Mario Diks, quarto uomo Jockem Kamphuis.

Serbia-Portogallo, probabili formazioni

Serbia (3-4-3): Dmitrovic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Gajic, Lukic, Racic, Kostic; Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

Portogallo (4-3.3): Lopes; Cancelo, Dias, Duarte, Mendes; Neto, B.Fernandes, Neves; Ronaldo, A.Silva; B.Silva.

Dove vedere Serbia-Portogallo in tv e streaming

Il match Serbia-Portogallo sarà visibile in diretta ed in chiaro sul Canale 20 di Mediaset (canale 20 del digitale terrestre e 151 del decoder Sky). La partita di Belgrado si potrà guardare anche in streaming su Mediaset Play, collegandosi al sito o utilizzando la app del servizio da pc, smartphone e tablet.