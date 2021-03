Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Ungheria-Polonia: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 alla Puskas Arena di Budapest si disputerà il match Ungheria-Polonia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2020 (prima giornata gruppo I). Entrambe le Nazionali parteciperanno per la quarta volta al campionato europeo e dunque questi match di fine marzo saranno molto importanti per testare i giocatori ad un mese e mezzo dall’inizio. I due ct sono due vecchie conoscenze della Serie A visto che sulla panchina dei magiari siede il torinese Marco Rossi, mentre quella polacca il portoghese Paulo Sousa.

Sono 32 i precedenti con l’Ungheria avanti per 20-8 e quattro pareggi anche se l’ultima sfida risale al 15 novembre 2011 quando in amichevole a Poznan i padroni di casa si imposero per 2-1, mentre l’ultimo match ufficiale è del lontano 11 ottobre 2003, (qualificazioni ad Euro 2004) con vittoria sempre per 2-1 dei polacchi. L’arbitro dell’incontro sarà il tedesco Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp, quarto uomo Marco Fritz.

Ungheria-Polonia, probabili formazioni

UNGHERIA (3-4-1-2): Dibusz; Fiola, Lang, Szalai; Nego, Siger, Nagy, Hangya; Kalmar; Nikolics, Konyves. Allenatore: Rossi.

POLONIA (4-5-1): Fabianski; Kedziora, Bednarek, Glik, Reca; Placheta, Zielinski, Krychowiak, Klich, Jozwiak; Lewandowski. Allenatore: Sousa.

Dove vedere Ungheria-Polonia in tv e streaming

Il match Ungheria-Polonia, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine social delle due nazionali.