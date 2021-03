Ricorso Verona Roma, il Coni respinge.

Ricorso Verona Roma il verdetto. Nella giornata di oggi il Collegio di Garanzia del Coni ha pronunciato il suo verdetto. Viene confermata la sentenza della Figc, e quindi resta la vittoria a tavolino a favore dell’Hellas Verona. Dopo svariati mesi il caso Diawara giunge al termine (per approfondire Caso Diawara e la Roma rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona. Ecco i dettagli.) La Roma resta a 50 punti e perde la speranza di ottenere punti in più fondamentali in ottica Champions. Il Verona resta a 38 punti, e quindi ad un passo dalla salvezza.

Motivi del ricorso Verona Roma

La querelle ha avuto inizio a settembre, quando la formazione di Fonseca era ospite del Verona di Juric. Il match si giocò regolarmente. La partita del Bentegodi finì senza vincitori nè vinti: finì infatti in parità. La società giallorossa ha infranto, secondo l’organo collegiale, la normativa in materia di lista under 22. Il nome del centrocampista della Lupa, Diawara figurava nella lista under 22. In realtà il giocatore ivoriano aveva già compiuto 23 anni a luglio dello scorso anno. Una svista che costa caro alla Lupa capitolina.

I motivi della decisione che respinge il ricorso della Roma

Nelle motivazioni si legge che la Roma viene condannata perchè ritenuta di aver violato: “Il punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. N. 83/A del 20 novembre 2014.”.

La sanzione prevista dalla normativa sportiva per violazioni di questo genere ricomprendono la sconfitta a tavolino.

Le conseguenze per la squadra dopo la decisione

Adesso la squadra di Fonseca dovrà cercare di vincere tutte le partite. Zaniolo e compagni dovranno dare il meglio di sè stessi per centrare una qualificazione che porterebbe al club non solo soldi, ma anche prestigio. Le prossime sfide contro il Napoli all’Olimpico, e contro il Sassuolo al Mapei Stadium saranno fondamentali. Nelle cinque gare che seguiranno nelle prossime giornate, La lupa affronterà anche l’Atalanta di Gsperini. Partite difficili ma che significano molto.