Juventus, Ronaldo si critica, ma non si discute

Cristiano Ronaldo si è preso tutte le critiche ed è stato messo in discussione ma, dopo questa tripletta, ha risposto a tutti sul campo.

Ronaldo, i numeri sono così negativi?

E’ bastato qualche giorno di allenamento e la partita col Cagliari ad archiviare una pesante eliminazione in Champions League condita da tantissime critiche da parte dei tifosi bianconeri uniti a qualche dubbio. Cristiano Ronaldo è servito veramente alla Juventus? Siamo riusciti anche a mettere in discussione uno dei calciatori più forti della nostra era che, ogni giorno, macina record su record ed ha un Palmares di tutto rispetto. Non bastano nemmeno i numeri fatti registrare in bianconero: 33 gol stagionali, 123 gol totali segnati da quando è arrivato in bianconero che, uniti a tutte le reti realizzate in carriera lo proiettano al 3 posto della classifica marcatori di tutti i tempi con 770 reti segnate, superando un certo Pelè.

La risposta alle critiche, il portoghese ha ancora fame

Una partita può, dunque, cambiare tutto? No, sono bastati 32 minuti per ristabilire la gerarchia e far capire a tutta Italia il valore di Cristiano Ronaldo. Una tripletta di liberazione, servita per riscattare qualche prestazione non da fuoriclasse e soprattutto polemica perchè Ronaldo ti farà anche gioire ma quell’orecchio come per dire “Non vi sento” è indirizzato a tutti coloro che lo hanno messo in discussione. In tempi recenti anche Massimiliano Allegri, ex allenatore Juventus, aveva dichiarato ” Non basta avere Cristiano Ronaldo per vincere la Champions” ed aveva ragione perchè, da 3 anni a questa parte, i bianconeri non hanno mai avuto una rosa all’altezza della competizione. Affossare tutte le colpe sul portoghese, per una partita sbagliata, è un’eresia insomma contando che, prima di questa stagione, tutti i gol dagli ottavi in poi li ha segnati solo lui da vero leader.

Allora, dopo tutto questo, chi ha ancora il coraggio di criticare il portoghese? Ronaldo si critica, ma non si può discutere.