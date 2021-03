Solskjaer “chiama” Ronaldo: le dichiarazioni del tecnico dello United

Il Manchester United è tornato tra le grandi d’Europa, e punta sempre più in alto. Per mirare a grandi obiettivi bisogna anche avere i giocatori giusti. In una delle ultime interviste rilasciate dall’allenatore dei Red Devils, la risposta alla domanda più scottante sta rimbalzando su tutti i giornali. Il tecnico, che da poco ha firmato il rinnovo del contratto, ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale del club, dove dice i nomi di quali giocatori del passato dello United vorrebbe nella sua squadra per fare il salto di qualità. Due nomi tra tutti: Ronaldo e Roy Keane.

Solskjaer vorrebbe Ronaldo per il salto di qualità

Le voci di un ritorno di Cristiano Ronaldo all‘Old Trafford non sono nuove, ma dopo le polemiche dei giorni passati e un possibile addio di CR7 a fine stagione, l’allenatore “chiama” Ronaldo. Il tecnico norvegese approfitta del momento delicato intorno al portoghese. Solskjaer ha dichiarato: “Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato coi Red Devils che mi piacerebbe avere nella mia squadra a partire da Roy Keane che però non sono sicuro di poter gestire. E poi di sicuro Ronaldo, che è stato il miglior giocatore del mondo al fianco di Messi negli ultimi 10-15 anni“. Su Ronaldo sono forti le voci che lo avvicinerebbero al Real Madrid e al Psg nella prossima estate”.