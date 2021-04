Ceferin: Superlega o Champions, una esclude l’altra. il ritorno dei tifosi sugli spalti ad Euro 2020. Le scuse della JP Morgan

Svanito il progetto della infelice intuizione della Superlega adesso è il tempo dei prossimi campionati Europei e del ritorno, seppur centellinato, dei tifosi sugli spalti.

Il presidente della Uefa Ceferin, ferito nell’anima e nell’orgoglio dal fallito golpe della Superlega, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al ritorno dei tifosi sugli spalti per i campionati Europei, senza tralasciare alcune considerazioni sull’argomento che vedeva coinvolte le 12 compagini che avrebbero dovuto dare vita allo sconclusionato progetto della competizione tra le squadre più blasonate e ricche del globo, ma oberate dai debiti strutturali e cronici che il covid ha moltiplicato in modo irreversibile.

Dichiarazioni Ceferin

“Abbiamo lavorato scrupolosamente con le federazioni ospitanti e con le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso durante le partite. Siamo davvero felici di poter garantire l’accesso ai tifosi in tutti gli incontri”.

“Per quanto riguarda le squadre coinvolte nel progetto della Superlega, per ora, non ci sono sanzioni. Non si può partecipare alla Champions e alla suddetta lega, quindi una esclude l’altra. Se in futuro ci saranno altre iniziative del genere, le formazioni che vi aderiranno saranno automaticamente escluse da qualsiasi progetto Uefa”.

Le dichiarazioni della JP Morgan

“Abbiamo valutato male l’impatto che poteva avere questo accordo sull’intera comunità calcistica e l’influenza che avrebbe potuto avere nel futuro. Impareremo da questo”.

La prestigiosa banca avrebbe dovuto immettere, sotto forma di prestito per lo sviluppo dell’iniziativa, 3.5 miliardi di euro, grazie ai quali le 12 sorelle pensavano di creare l’opera calcistica più iniqua e antidemocratica che il calcio abbia mai avuto nella sua ultracentenaria e gloriosa storia, fatta di tanti Davide che ciclicamente hanno battuto Golia. Il prestito sarebbe stato a lunghissimo termine (23 anni) con il tasso del 2-3%.

Le sedi degli Europei 2020:

Roma

Bucarest

Amsterdam

Baku

Londra

Bruxelles

Glasgow

Copenaghen

Budapest

Monaco di Baviera

San Pietroburgo

Siviglia.