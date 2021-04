Con la Superlega, che fine fa la meritocrazia?

FIFA E UEFA MINACCIANO DURE SANZIONI E CHI PARTECIPERA’ ALLA SUPERLEGA

Sta morendo il calcio, nato nel 1863 in Inghilterra, ieri con la notizia della formazione ufficiale di questa Superlega possiamo definitivamente dire che lo sport “più bello del Mondo” non sarà più equo per tutti.

E’ ufficialmente uno scisma, i più ricchi che parteciperanno ad un torneo privato, composto dalla squadre più titolate d’Europa. Più che titolate, sembrano le più indebitate e con i conti in rosso.

Perché se vogliamo parlare di titoli, dove sono Ajax, Benfica, Porto, Nottingham Forrest che hanno le stesse Coppe dei Campioni dei bianconeri? E’ una coppa per pochi, che limita anche i tornei nazionali, rendendoli giusto utili per sgambettare facendoli crollare dal punto di vista economico. L’Uefa e la Fifa, minacciano dure sanzioni ed esclusioni dai campionati, dalle competizioni europee ed anche verso i calciatori che vi parteciperanno.

Pare giusto poi, che su 20 squadre, 15 non retrocederanno mai? Le altre 5, saranno le prime che vinceranno i propri campionati.

Intanto Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg, non hanno aderito e l’Uefa ha ufficialmente ringraziato le federazioni tedesca e francese.

Fatto sta, che il merito, l’arrivare primi per conquistare un posto in Europa non serve più. Sarà la Coppa dei soldi, stesse partite tutto l’anno con la noia che pian piano ci avvolgerà.

Anche Cagliari-Parma di sabato sera e Lazio-Benevento di ieri, sono state più coinvolgenti di

Atalanta-Juve e Napoli-Inter.

Ma vallo a spiegare ai ricchi, che se ne fregano dello spettacolo, basta che hanno le tasche piene!