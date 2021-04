Covid, De Rossi dallo Spallanzani: “Ho avuto paura, non è un covid da curare a casa”

Covid, De Rossi dallo ‘Spallanzani’ di Roma confida le prime parole ai suoi amici dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ci racconta delle sue condizioni fisiche e salutari, direttamente dall’ospedale di Roma: “Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto… “. Ricoverato da giovedì scorso, affetto da polmonite non si trova comunque nel reparto di Terapia Intensiva e il quadro clinico secondo informazioni risulta discreto e sotto controllo. Come sta oggi l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, oggi 37enne?

Covid, De Rossi dallo Spallanzani: le parole dell’ex centrocampista

De Rossi dedica un video agli amici, ricoverato dall’ospedale Spallanzani di Roma e racconta delle sue condizioni attuali: “Sono arrivato perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto… Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa”. De Rossi piega che nei giorni scorsi si è “alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo“.