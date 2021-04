CR7 e il lancio della maglia: un tweet spiega il perchè

Cristiano Ronaldo, al termine della gara vinta con il Genoa, getta la sua maglia. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi. Alcuni di loro, sui social, hanno mostrato una forte indignazione nei confronti del campione. Secondo loro il gesto sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della società e dei suoi colori. Ma un tweet del giornalista Romeo Agresti, scagiona il portoghese.

Cristiano Ronaldo lancia la maglia: ecco perchè

L’azione di Cristiano Ronaldo, è stata spiegata in vari modi dai supporters bianconeri. C’è chi la considera un modo come un altro per sfogarsi dalla rabbia per non aver trovato il gol contro il Grifone. Secondo altri è una manifestazione di stizza nei confronti di qualche compagno di squadra, reo di non avergli saputo servire degli assist sotto porta. La verità viene svelata, come già detto, dal giornalista Romeo Agresti. E’ il commentatore di DAZN che, via Twitter, cinguetta il suo reale significato. In base al suo punto di vista il portoghese ha voluto lanciare la casacca juventina ad un raccattapalle che gliel’ha chiesta dopo la fine della gara allo Stadium. Prima del cinguettìo scagionatore, dopo la fine del match, mister Pirlo aveva collegato il lancio ad un presunto nervosismo del giocatore. Aveva detto: “Ci teneva a far gol, soprattutto visto che la partita si era messa in una certa maniera. I campioni vogliono sempre fare il meglio. Sono cose normali che capitano” In ogni caso, per dirimere qualsiasi tipo di dubbio sull’accaduto, si attende una presa di posizione ufficiale da parte del club o dell’attaccante.

Precisazione: #CR7 non ha gettato a terra nessuna maglia al termine del match. Un raccattapalle gli ha chiesto la casacca, lui se l’è tolta e gliel’ha lanciata. Poi, che abbia giocato male sbuffando qua e là, è un altro discorso. — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 11, 2021