Diretta e highlights Napoli – Lazio: in attacco gioca Mertens

NAPOLI – LAZIO

Calcio d’inizio previsto alle 20:45. Arbitra Marco Di Bello.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI – LAZIO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi (assente per Covid, al suo posto Massimiliano Farris).

PRE-PARTITA

Allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli e Lazio si affrontano in questa sfida decisiva per la volata Champions League. I padroni di casa vogliono approfittare del passo falso del Milan per portarsi a soli 3 punti dai rossoneri (attualmente secondi in classifica) e consolidare il quinto posto. Questa sera l’obbiettivo principale di Gattuso è proprio quello di far fuori dai giochi la Lazio, infatti qualora i partenopei dovessero vincere, si porterebbero a 5 lunghezze dai biancocelesti. A differenza gli uomini di Simone Inzaghi vogliono espugnare Il Diego Armando Maradona per superare il Napoli in classifica e con un partita in meno alle altre, riportarsi a ridosso della zona Champions League.

All’andata si impose la Lazio con un netto 2 a 0 ma la squadra campana ha vinto tutte e 3 le ultime partite casalinghe.

La sfida è aperta e decisiva, si prevede un match spettacolare e ricco di emozioni.