DIRETTA LIVE Castrovillari ACR Messina: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta Live Castrovillari ACR Messina: le probabili formazioni

CASTROVILLARI (4-3-3) – Rizzitano; Manes, Tuninetti, Mileto, Porcaro; Greco, Ciriachi, Ielo; Bonanno, Puntoriere, Capua. Allenatore: Nicola Terranova.

ACR MESSINA (4-3-3) – Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè; Bollino, Aliperta, Cristani; Addessi, Cretella, Foggia. All.: Raffaele Novelli.

ARBITRO: Andrea Zanotti della sezione di Rimini è l’arbitro designato per dirigere il match Castrovillari ACR Messina, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie D. Gli assistenti designati sono Stefano Vito Martinelli di Potenza e Francesco Rinaldi di Policoro.

Diretta Live Castrovillari ACR Messina: ora e luogo del match

Domenica 11 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D girone girone I tra Castrovillari ACR Messina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Mimmo Rende di Castrovillari. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Diretta Live Castrovillari ACR Messina: come arrivano le due squadre

Il Castrovillari si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I calabresi hanno perso in trasferta contro il Sant’Agata per 2-1 ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Roccella. L’ACR Messina, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I siciliani, infatti, hanno pareggiato contro la Gelbison in trasferta per 1-1 ed hanno vinto in casa per 5-1 contro il Roccella.