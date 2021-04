DIRETTA LIVE Juve Stabia Catanzaro: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia Catanzaro

1′ – TEMPO: LA CRONACA

Live Juve Stabia Catanzaro: le probabili formazioni

JUVE STABIA

CATANZARO

ARBITRO: Sarà il sig. Davide Moriconi della sezione AIA di Roma 2 a dirigere il match Juve Stabia Catanzaro.

ASSISTENTI: Orazio Luca Donato della sezione AIA di Milano; Nicola Tinello della sezione AIA di Rovigo; il IV° ufficiale sarà Claudio Petrella della sezione AIA di Viterbo.

Live Juve Stabia Catanzaro: ora e luogo del match

Mercoledì 21 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per il recupero della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Catanzaro. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Juve Stabia Catanzaro: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce addirittura da sei vittorie consecutive in campionato. La squadra guidata da mister Pasquale Padalino, ha vinto nelle ultime due uscite stagionali contro il Potenza per 2-0 e contro la Casertana per 3-2, entrambe le sfide sono state giocate in trasferta. Il Catanzaro, invece, si avvicina alla gara del Menti reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I calabresi, infatti, nonostante le tante assenze legate al Covid, hanno vinto contro il Bisceglie per 1-0 e contro il Catania per 2-0.