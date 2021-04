DIRETTA LIVE Juve Stabia Foggia: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la Diretta live Juve Stabia Foggia

Live Juve Stabia Foggia: le probabili formazioni

Juve Stabia (3-4-3) – Farroni, Mulè, Troest, Esposito, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo, Fantacci, Marotta, Orlando. All: Padalino.

Foggia –

Live Juve Stabia Foggia: ora e luogo del match

Domenica 25 aprile, alle ore 17:30 andrà di scena il match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Foggia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Juve Stabia Foggia: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. Le Vespe hanno vinto in trasferta per 3-2 contro la Casertana ed hanno perso in casa per 1-0 contro il Catanzaro. Il Foggia invece si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri hanno perso in casa per 1-0 contro la Paganese ed hanno vinto, sempre in casa, per 1-0 contro il Monopoli. Gara importante in chiave playoff: cinque punti separano le due compagini, rispettivamente al sesto e al settimo posto in classifica.