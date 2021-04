DIRETTA LIVE Juventus Ascoli Primavera 1: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Ascoli Primavera 1

1′ – TEMPO

Live Juventus Ascoli Primavera 1: le formazioni ufficiali

Juventus Primavera (4-4-2): Garofani; Mulazzi, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Miretti, Barrenechea, Iling; Bonetti, Da Graca. All. Bonatti

A disp. Raina, Daffara, Fiumanò, Omic, Leo, Turicchia, Sekularac, Cerri, Cotter, Sekulov.

Ascoli Primavera (4-3-3): Bolletta; Lisi, Gurini, Ceccarelli, Pulsoni, Alagna, Franzolini, Olivieri, Riccardi, D’Agostino, Intinacelli. All. Seccardini

A disp. Raffaelli, D’Ainzara, Izzo, Luongo, Rosolino, Re, Marucci, Cudjoe, Mangini.

Live Juventus Ascoli Primavera 1: ora e luogo del match

Sabato 17 aprile, alle ore 11:00, andrà di scena il match valido per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1 tra Juventus Ascoli. Le due compagini si sfideranno al Campo Ale&Ricky – Juventus training center di Torino. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Juventus Ascoli Primavera: come arrivano le due squadre

La Juventus Primavera si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I bianconeri hanno pareggiato per 3-3 contro l’Atalanta ed hanno vinto in trasferta per 1-0 contro il Milan Primavera. L’Ascoli Primavera si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I marchigiani hanno perso per 5-2 in casa contro la Fiorentina ed hanno perso anche in casa per 2-1 contro l’Inter.