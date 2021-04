DIRETTA LIVE Juventus Napoli: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Napoli

1′ – TEMPO

Live Juventus Napoli: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Di Pardo, Arthur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Dybala.

Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso.

A disposizone: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Petagna, Cioffi.

Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Assistenti: Tegoni e Bindoni.

IV uomo: Doveri.

Var: Di Paolo.

Avar: Peretti.

Live Juventus Napoli: ora e luogo del match

Mercoledì 7 aprile, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A tra Juventus Napoli. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Segui qui la diretta live di Juventus Napoli.

Live Juventus Napoli: la presentazione del match

La Juventus si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I bianconeri hanno perso in casa contro il Benevento per 1-0 ed hanno pareggiato per 1-1 contro il Torino nel derby della Mole. Il Napoli si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I partenopei hanno vinto contro la Roma per 2-0 ed hanno vinto anche contro il Crotone per 4-3.