DIRETTA LIVE Paternò ACR Messina: cronaca e risultato in tempo reale

1′ – TEMPO

Diretta Live Paternò ACR Messina: le probabili formazioni

PATERNÒ (3-5-1-1) – Cavalli; Mazzotti, Bontempo, Guarnera; Coniglione, S. Puglisi, Maiorano, Camacho, Santapaola; De Marco; Guillari. Allenatore: Catalano.

ACR MESSINA (4-3-3) – Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino, Izzo; Cretella, Aliperta, Lavrendi; Cunzi, Bollino, Foggia. Allenatore: Raffaele Novelli.

Diretta Live Paternò ACR Messina: ora e luogo del match

Domenica 18 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Paternò ACR Messina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Falcone-Borsellino di Paternò. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Diretta Live Paternò ACR Messina: come arrivano le due squadre

Il Paternò si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I siciliani, infatti, hanno perso in casa per 1-0 contro il Troina ed hanno vinto per 1-0 in trasferta contro il Città di Sant’Agata. L’ACR Messina, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Novelli ha vinto in trasferta per 3-1 contro il Castrovillari ed ha vinto anche in casa per 2-1 contro il Dattilo.