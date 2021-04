DIRETTA LIVE Real Madrid Barcellona: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Real Madrid Barcellona

1′ – TEMPO

Diretta Live Real Madrid Barcellona: le probabili formazioni

REAL MADRID (3-5-2) probabile formazione: Courtois; Militao, Nacho, Mendy; Lucas Vazquez, Kroos, Casemiro, Valverde, Marcelo; Benzema, Vinicius. All. Zidane

Indisponibili: Sergio Ramos, Varane.

BARCELLONA (3-5-2) probabile formazione: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembelè. All. Koeman

Cambia il direttore di gara nel Clasico. Non ci sarà più Antonio Mateu Lahoz, infatti, a dirigere l’attesissima sfida del weekend tra il Real Madrid di Zidane e il Barcellona di Koeman. Problema muscolare per lui e inserimento in extremis di Jesus Gil Manzano.

Diretta Live Real Madrid Barcellona: ora e luogo del clasico

Sabato 10 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentesima giornata di Liga, massimo campionato spagnolo, tra Real Madrid Barcellona. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Diretta Live Real Madrid Barcellona: la presentazione del match

Il Real Madrid si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in campionato. I blancos, infatti, hanno vinto in trasferta contro il Celta Vigo per 3-1 ed hanno vinto anche in casa contro l’Eibar per 2-0. Il Barcellona, invece, si avvicina al clasico reduce da due vittorie consecutive in Liga. I blaugrana, infatti, hanno vinto per 6-1 in trasferta contro la Real Sociedad ed hanno superato per 1-0 in casa il Valladolid.