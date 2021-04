Dove vedere Caldiero Terme Union Clodiense, streaming Serie D e diretta TV Sportitalia?

Martedì 6 aprile 2021 alle ore 15:00 allo Stadio Comunale di Caldiero andrà in scena Caldiero Terme Union Clodiense, recupero della 14^ giornata di Serie D – Girone C 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Caldiero Terme Union Clodiense in diretta tv e in live streaming.

Dove vedere Caldiero Terme Union Clodiense, presentazione della partita

Il match Caldiero Terme Union Clodiense mette a confronto due squadre in piena lotta playoff: i padroni di casa della Caldiero sono ottavi a 38 punti, a sole 2 lunghezze dalla zona promozione in cui è saldamente presente l’Union Clodiense, quarta a 41 punti e con ben 5 partite ancora da recuperare. Chi uscirà vincitore dal match del Comunale di Caldiero farà un bel balzo in avanti nella corsa ai playoff che valgono un posto in Serie C. Ecco dove vedere in diretta tv e in live streaming Caldiero Terme Union Clodiense.

Dove vedere Caldiero Terme Union Clodiense, live streaming e diretta tv Sportitalia?

L’incontro Caldiero Terme Union Clodiense si giocherà allo Stadio Comunale di Caldiero, martedì 6 aprile 2021 alle ore 15:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Seguiranno aggiornamenti. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).