Dopo la netta vittoria casalinga ottenuta contro il Roccella (5-1), l’ACR Messina si prepara ad affrontare il Castrovillari (che ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato contro il Gelbison Vallo della Lucania, ndr) nella 25esima giornata del Girone I di Serie D. Castrovillari-ACR Messina si prospetta un match molto interessante in cui la squadra in trasferta cercherà la vittoria per distanziarsi ulteriormente dall’FC Messina, seconda in classifica e impegnata in questo turno contro il Città di Sant’Agata. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Castrovillari-ACR Messina, streaming e diretta tv in chiaro?

Castrovillari-ACR Messina: orario, luogo e precedenti

Il match Castrovillari-ACR Messina, valido per il 25esimo turno di campionato, si giocherà allo Stadio Mimmo Rende di Castrovillari, con il fischio d’inizio programmato per le ore 15.00 di Domenica 11 Aprile 2021. Dal 2018 ad oggi vi sono stati ben cinque precedenti tra le due compagini con i seguenti esiti finali: 0 vittorie Castrovillari, 2 pareggi e 3 vittorie ACR Messina. L’ultimo precedente giocato a Castrovillari, datato 26 Gennaio 2020, è terminato 1-1 con le reti realizzate da Greco per la squadra di casa (50′) e Crucitti per la squadra in trasferta (93′).

Dove vedere Castrovillari-ACR Messina, streaming e diretta tv in chiaro?

Castrovillari-ACR Messina, partita valida per la 25esima giornata del Girone I di Serie D, verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Castrovillari in cui, in queste ore, è stata data la possibilità di acquistare il ticket del match al prezzo di 5.49 euro. Su Radio Night invece sarà trasmessa la diretta integrale radiofonica con la telecronaca di Francesco Costanzo, nel consueto appuntamento domenicale con ‘Zona Stadio’. Per Castrovillari-ACR Messina non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.