Dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Marina di Ragusa (3-3), l’FC Messina si prepara ad affrontare il Città di Sant’Agata nel 25esimo turno del Girone I di Serie D. FC Messina-Città di Sant’Agata si prospetta un match interessante in cui la squadra di casa ha l’obbligo di vincere per mettere pressione all’ACR Messina attualmente in prima posizione a +5 (impegnato in questo turno contro il Castrovillari, ndr); mentre la squadra in trasferta deve trovare un risultato positivo utile per uscire dalla ‘zona retrocessione’. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere FC Messina-Città di Sant’Agata: streaming e diretta tv in chiaro? Serie D Girone I.

FC Messina-Città di Sant’Agata: orario, luogo e precedenti

Il match FC Messina-Città di Sant’Agata, valido per la 25esima giornata del Girone I di Serie D, si giocherà allo Stadio Giovanni Celeste di Messina, a partire dalle ore 15.00 di Domenica 11 Aprile 2021. Tra le due squadre vi è solo un precedente recente, il match d’andata, in cui il Città di Sant’Agata riuscì a bloccare l’FC Messina sull’1-1. Entrambe le squadre hanno bisogno di un risultato positivo in questo match per continuare a perseguire i propri obiettivi personali: per l’FC Messina la promozione diretta, per il Città di Sant’Agata il raggiungimento della salvezza.

Dove vedere FC Messina-Città di Sant’Agata: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie D Girone I

FC Messina-Città di Sant’Agata, match valido per il 25esimo turno di Serie D, sarà trasmesso in diretta radiofonica su Radio Taormina, disponibile in streaming gratis su radiotaormina.it, in tv sul canale 875 del digitale terrestre in Sicilia e in radio alla frequenza 103.3 a Messina città. Per questo match non è disponibile né la diretta streaming gratis né la diretta tv in chiaro del match. Seguiranno aggiornamenti…