Dove vedere Chelsea-Manchester City, streaming Fa Cup e diretta tv Dazn?

Domani sera, alle 18.30, nel mitico scenario di “Wembley” si disputerà la prima semifinale di Fa Cup. A scendere in campo saranno il Chelsea di Thomas Tuchel e il Manchester City di Pep Guardiola. Prima di scoprire dove vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv e streaming, analizziamo il percorso delle due squadre all’interno della competizione.

I “Blues” hanno eliminato ai 32.esimi di finale il Morecambe (4-0); ai 16.esimi il Luton (3-1); agli ottavi il Barnsley (0-1) e ai quarti lo Sheffield United (2-0). I “Citizen”, invece, hanno eliminato ai 32.esimi il Birmingham (3-0); ai 16.esimi il Cheltenham (1-3); agli ottavi lo Swansea (1-3) e ai quarti l’ Everton (0-2). La vincente di questo match affronterà la vincente di Leicester-Southampton, seconda semifinale in programma domenica 18 aprile alle 19.30.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-MANCHESTER CITY

Chelsea (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic, Havertz. All. Tuchel.



Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Ruben Dias, Mendy; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Torres, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.



Dove vedere Chelsea-Manchester City, diretta TV e streaming

Il match Chelsea-Manchester City, valevole per la semifinale di Fa Cup, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

