Dopo la netta sconfitta subita in trasferta contro la Juve Stabia (3-0), il Foggia vuole ritrovare la vittoria e si prepara ad affrontare il Catania nel 38esimo turno del Girone C di Serie C. Foggia-Catania si prospetta una sfida affascinante e spettacolare tra due delle squadre italiane che vantano un grande sostegno da parte dei proprio tifosi in ogni tipo di categoria. Questo match è molto importante per la definizione della ‘griglia’ dei Playoff con il Foggia che ha bisogno di una vittoria per consolidare la settima posizione; il Catania (quinto in classifica) ha l’obbligo di trovare i ‘3 punti’ per cercare di superare il Bari in classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Foggia-Catania, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Foggia-Catania: orario, luogo e precedenti

Foggia-Catania, match valido per il 38esimo turno del Girone C di Serie C, si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia a partire dalle ore 20.30 di Domenica 2 Maggio 2021. Tra Foggia e Catania, dal 2015 ad oggi, vi sono stati sei precedenti con i seguenti esiti finali: 2 vittorie Foggia, 2 pareggi e 2 vittorie Catania. Nell’ultimo precedente giocato allo Zaccheria, datato Luglio 2018, il Catania s’impose per 1-3 in Coppa Italia grazie alle reti realizzate da Rossetti (doppietta) e Lodi.

Dove vedere Foggia-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

La partita Foggia-Catania, valida per la 38esima giornata di campionato, sarà disponibile in diretta streaming su Eleven Sports, sia sull’applicazione (disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone) che sul canale Youtube di Eleven Sports Italia, previo abbonamento. Il match tra Foggia e Catania sarà inoltre trasmesso in diretta pay-per-view su Sky Primafila (canale 253 satellite). Per questa partita non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud.