Dove vedere Lazio Milan, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN?

Lunedì 26 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio Milan, valevole per la 33^ giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Lazio Milan.

Dove vedere Lazio Milan: presentazione della partita

L’incontro Lazio Milan sarà una sfida fondamentale per entrambe le formazioni. Da un lato i padroni di casa biancocelesti che vogliono lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta per 5-2 subita dal Napoli e guadagnare punti pesanti per la corsa Champions League. Dall’altro gli ospiti rossoneri, anch’essi sorpresi nell’ultimo turno di campionato da un Sassuolo in salute, che vogliono mantenere la 2^ posizione in classifica, tenendo a distanza le inseguitrici. Ecco dove vedere Lazio Milan in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Lazio Milan: luogo e orario

Lazio Milan si giocherà lunedì 26 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitro designato per l’incontro, il signor Orsato della sezione di Schio.

Dove vedere Lazio Milan: live streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Lazio Milan non sarà trasmesso in streaming gratis e in diretta tv in chiaro. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva su Sky Sport UNO HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.